Журналист Лис: Тутберидзе подтвердила, что её дочь будет выступать за США

Участница Олимпийских игр 2022 года, российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, будет представлять Соединённые Штаты Америки. Об этом в «Твиттере» написал журналист Дэвид Лис, сославшись на маму спортсменки – заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — написал Лис.

Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых в сезоне-2021/2022. На чемпионате России 2022 года в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры в Пекине (Китай). На первенстве континента Дэвис и Смолкин стали седьмыми, а на Играх в Пекине заняли 14-е место.

Хореограф Ришо работает с Дэвис и Смолкиным в Бостоне. Видео: