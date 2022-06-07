ISU принял решение о проведении отдельных отборочных соревнований на ОИ в фигурном катании

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании конгресса в Пхукете обнародовал решение о проведении отдельных квалификационных соревнований на Олимпийские игры в фигурном катании.

Ранее отборочным турниром к Олимпиаде являлся старт категории «Б» — «Небельхорн Трофи», проводившийся в Германии.

Напомним, что заседание конгресса ISU началось с обсуждения вопроса продления отстранения спортсменов из России. В результате решение было продлено до дальнейшего уведомления. Отстранение было введено с 1 марта этого года по причине проведения специальной военной операции на Украине и распространялось оно также на спортсменов из Беларуси. Данное решение объяснялось рекомендациями Международного олимпийского комитета и было обосновано защитой целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами.