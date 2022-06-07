В ФФККР отреагировали на информацию об уходе дочери Тутберидзе в сборную США

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала запроса от Ассоциации фигурного катания США о переходе российской фигуристки Дианы Дэвис. Ранее американский журналист Дэйв Лис, ссылаясь на мать Дэвис Этери Тутберидзе, сообщил, что фигуристка будет представлять США.

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход. Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», — приводит слова источника в федерации ТАСС.

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