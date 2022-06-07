Анастасия Скопцова назвала причину завершения карьеры в 21 год

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступала в танцах на льду с Кириллом Алёшиным, рассказала, почему решила завершить карьеру в возрасте 21 года.

«Во многом, честно, из-за здоровья. Из-за здоровья Кирилла и меня, в частности. Это основная причина. И мы оба хотели попробовать себя в разных амплуа, в разных сферах. Кирилл — потрясающий тренер. Когда мы только начали кататься, я сильно отставала от него по уровню и он, будучи достаточно молодым, очень доходчиво мне всё объяснял. У него талант к этому.

Мы понимали, что из-за здоровья завершение карьеры произойдёт достаточно скоро. Можно было как-то это оттянуть, с помощью медицины как-то пытаться продолжать карьеру, но это было бы достаточно проблематично. Кирилл закончил почти сразу после чемпионата России. Я сразу поняла, что без него не смогу кататься. Спорта, фигурного катания для меня без Кирилла не существует, я поняла, что не смогу без него кататься. Я достаточно сложный человек в работе, и, думаю, без Кирилла это было бы невозможно. Из-за проблем со здоровьем мы боялись, что в какой-то момент могли не получить допуск на соревнования. В какой-то момент Кирилл подошёл и сказал, что хочет попробовать себя в роли тренера, я его поддержала. Не было никаких обид, мы просто поговорили, и я почти сразу поняла, что тоже буду заканчивать», — приводит слова Скопцовой Sport24.

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