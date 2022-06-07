Представитель ФФККР: повышение возраста не решит проблему ухода чемпионов из спорта

Представитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Свиридов выступил с речью на открытии конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Таиланде.

В частности, Свиридов затронул проблему ухода элитных фигуристов из спорта в юном возрасте.

«За последние годы четыре олимпийские чемпионки покинули спорт после завоевания титула. И если приглядеться, то можно понять, что так поступает большинство олимпийских чемпионов. Потому что после медалей перед ними открываются коммерческие возможности. В ледовых шоу они зарабатывают намного больше, чем на соревнованиях. И чтобы оставлять их в спорте, нужно давать им причины. Повышение возраста не решит проблему», – сказал функционер на мероприятии.