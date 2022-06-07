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Тарасова: не могу представить, что дочь Тутберидзе сменит гражданство. Отвяжитесь от них

Тарасова: не могу представить, что дочь Тутберидзе сменит гражданство. Отвяжитесь от них
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе российской фигуристки Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в сборную США.

«Да не будет она выступать за США. Когда вы успокоитесь, журналисты? Вас интересует чужая жизнь, бедняги вы.

Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. И представлять не хочу. Этери сказала о своей дочке, что это враньё. Что ещё-то нужно? Отвяжитесь от них», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Дочь Тутберидзе отправляют выступать за США. Но Этери и Диана всё опровергают Дочь Тутберидзе отправляют выступать за США. Но Этери и Диана всё опровергают

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