Тарасова: не могу представить, что дочь Тутберидзе сменит гражданство. Отвяжитесь от них

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе российской фигуристки Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в сборную США.

«Да не будет она выступать за США. Когда вы успокоитесь, журналисты? Вас интересует чужая жизнь, бедняги вы.

Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. И представлять не хочу. Этери сказала о своей дочке, что это враньё. Что ещё-то нужно? Отвяжитесь от них», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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