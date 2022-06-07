Татьяна Тарасова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Изменение возрастного ценза никак не скажется на российских спортсменках. Мы всё равно будем первыми!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.

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