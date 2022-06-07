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«Российским девчонкам будет только лучше». Илья Авербух — о повышении возрастного ценза

«Российским девчонкам будет только лучше». Илья Авербух — о повышении возрастного ценза
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Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Давно ожидаемый исход. Не вижу никакого драматизма. Наоборот, мне кажется, российским девчонкам будет только лучше. Их спортивная карьера будет только длиннее — в этом плане всё хорошо», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.

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