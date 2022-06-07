Татьяна Навка отреагировала на повышение возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.
«Конечно, это всё из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы.
Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», — цитирует Навку «Спорт-экспресс».
В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.
Камила Валиева станцевала на мастер-класе Мигеля и Евы Уваровой:
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