«Спортивная карьера одна». Энберт — о слухах о переходе дочери Тутберидзе в сборную США

Призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт отреагировал на слухи об уходе российской фигуристки Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в сборную США.

«Появился слух — его опровергли. В федерации сказали, что не получали никаких запросов, так что не знаю.

Спортсмен выбирает себе такую карьеру, которую считает нужным, какая будет максимально удобной. В фигурном катании спортсмены переходят из одной страны в другую. Это нормально. Если они перейдут — отнесусь к этому, как к любой другой паре. Спортивная карьера одна. Каждый выбирает, что ему нравится, что он хочет. Никто не вправе указывать спортсмену, как поступать в той или иной ситуации. Я очень рад, когда спортсмены добиваются успеха, за какую бы страну они ни выступали», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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