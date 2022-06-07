«Было бы где это русскому спортсмену применить». Жулин — о повышении возрастного ценза
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить минимальный возраст спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.
«Нормально. Всё к этому шло. Придётся немного перестроиться нашему тренерскому штабу, делать больше акцент на плавный переход в 17–18 лет. Думаю, что ничего страшного не произойдёт.
Было бы где это дело русскому спортсмену применить, чтобы не остались в своём котле вариться. Я верю, что западное сообщество признаёт свои ошибки. И все мы будем соревноваться в честной борьбе», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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