Елена Вайцеховская: Загитова двинула фигурное катание вперёд. Это заслуга Глейхенгауза

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлениях олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. По мнению Вайцеховской, в успехах Загитовой большую роль сыграл Даниил Глейхенгауз, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Загитова двинула фигурное катание вперёд своей программой «Дон Кихот», потому что сделала то, чего не делал никто раньше.

Загитова это была или Тутберидзе? Я боюсь опять, что в меня сейчас полетят камни. Я скажу: Глейхенгауз. Я слышала и не из одного источника, в том числе от очень заинтересованных лиц, что, когда у Жени случилась эта история с ногой, Глейхенгауз целиком и полностью сфокусировался на работе с Загитовой», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Но программа была поставлена годом ранее в юниорах», — возразил журналист Андрей Журанков.

«Но она настолько не была хороша. Я тогда тоже написала, что это гениальная программа, которая должна заиграть, когда Алина до неё дорастёт. И она до неё доросла. Но она была настолько идеально сделана. Не знаю, может быть, это, конечно, Этери руку приложила. Но я всё-таки считаю, что это заслуга Глейхенгауза, потому что для него это тогда был, можно сказать, проект всей его жизни, который и сделал его, собственно говоря, тем выдающимся хореографом, которым он стал позиционировать себя и восприниматься вообще в мире после этих Олимпийских игр, потому что это была программа-шедевр», — объяснила Вайцеховская.

Вторая часть эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 7 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.