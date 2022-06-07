Жулин — о дочери Тутберидзе: может, лучше выступать за США, чем сидеть без соревнований

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин отреагировал на слухи об уходе российской фигуристки Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в сборную США.

«Для чего вбрасывают такую информацию? Может быть, для того, чтобы сама Этери Георгиевна задумалась, что такая возможность есть. Потому что чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, — может, лучше выступать за США. Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США. Хотя будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если, например, Россию лишили международных соревнований лет на 20… Гипотетически бы такую возможность не отвергал. Всё-таки у людей одна жизнь. Кататься осталось максимум лет десять. Если они будут прекрасно понимать, что никогда не увидят ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр, почему отвергать эту возможность?

Я бы не считал их какими-то неправильными людьми. Повторюсь, что жизнь спортсмена коротка. Им на всё это нужно смотреть более логически. Давайте приведу пример российских футболистов. Сказали, что 15 лет Россия не участвует в международных турнирах. Разве можно осуждать спортсменов, которые начнут повально уезжать в Чехию, Польшу, Словакию? Куда угодно, лишь бы играть на международном уровне. В душе можно оставаться патриотом и обожать Россию. Но если тебе не дают возможность себя реализовывать… Что в этом такого, если человек будет искать возможность реализовать себя на международном уровне?

Никто не отменял международных соревнований. Всё равно цениться будет только то, когда ты обыгрываешь весь мир. Когда ты чемпион мира — это звучит. Сейчас для меня звание «чемпион мира» в женском катании не звучит совершенно. Потому что отсутствует самая сильная страна — Россия. Это для меня обесценивается», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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