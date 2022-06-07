Елена Чайковская: ISU убивает фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская раскритиковала решения Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе в Пхукете (Таиланд).

«Убивают фигурное катание. Всё это направлено против нашей потрясающе успешной сборной, и особенно против девочек. Хотя эти девочки, что сейчас «в ногах», до 2024 года сумеют всё завоевать, если мы всё-таки будем допущены. Но и этого пока не делают. Ничего, мы сильные, мы выдерживали разные сложности и это пройдём и заявим о себе», – приводит слова Чайковской ТАСС.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских фигуристов от международных соревнований, проходящих под эгидой организации, а также объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Напомним, на данный момент минимальный возраст участников взрослых турниров составляет 15 лет.