Роднина о поднятии возрастного ценза: куда больнее, что Россию не допустят до соревнований

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Меня больше волнует, когда нас допустят к соревнованиям, а не возрастной ценз. Это уже не первый раз, когда в фигурном катании поднимают возраст для участия в соревнованиях. До этого мы соревновались по правилам, которые были приняты в 1996 году, в прошлом столетии.

Но главное не в этом. До конца 2022 года нас не допустят ни до одного соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, конькобежному спорту. Это больнее, и куда больше может сказаться на подготовке спортсменов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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