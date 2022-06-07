Источник: дочь Тутберидзе в 2021 году перенесла операцию и избавилась от проблем со слухом

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в 2021 году перенесла операцию, благодаря которой избавилась от проблем со слухом. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что несколько лет назад у Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным, обнаружили сенсоневральную тугоухость. В этом случае человек слышит громкую музыку, но в обычной обстановке у него появляется шум в ушах.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпиаду. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
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