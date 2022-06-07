Аделина Сотникова опубликовала фото с выступления на шоу «Союз чемпионов»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова опубликовала в социальных сетях фотографию с ледового шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», прошедшего на минувших выходных в городе Губкин.

Фото: из личного архива Аделины Сотниковой

Напомним, в шоу также приняли участие серебряный призёр Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова и чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.

25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ён А и итальянку Каролину Костнер. Также на счету россиянки – серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Ранее в интервью Евгений Плющенко опроверг слухи о госпитализации из-за проблем с сердцем.