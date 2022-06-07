Елена Вайцеховская объяснила, почему Евгения Медведева проиграла Олимпиаду

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, почему, по её мнению, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева завоевала серебро на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, проиграв Алине Загитовой.

«Я до сих пор считаю, что это была грандиозная стратегическая ошибка — не знаю, Жени Медведевой, мамы Жени Медведевой, федерации, не важно кого — с позиции Жени заявить её на чемпионат Европы. Именно там она проиграла Олимпиаду. Ей не надо было там выступать. Тогда эффект новизны, эффект ожидания и кучи всего, плюс шлейф старых заслуг могли сыграть в её пользу. После того, как она проиграла чемпионат Европы, у неё не осталось ни одного аргумента в свою пользу, почему она должна выиграть Олимпиаду.

Говорят, что там был такой микроскопический разрыв, и ещё неизвестно, кто мог бы выиграть. При чистом прокате Загитовой у неё не было ни одного шанса выиграть эту Олимпиаду. При всём том, что я болела за Женю, переживала за Женю чисто по-человечески. У меня всё разрывалось, когда я видела, как она катается, потому что у меня было такое ощущение, что она просто режет себя на льду в кровавые куски.

Почему тогда было такое драматическое противостояние? Потому что с одной стороны ты реально видишь изрезанную в кровь душу и человека, который ради этого отдал всё. А с другой стороны ты видишь девочку, которая вообще не понимает, что происходит, но которая выиграла», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Вторая часть эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 7 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.