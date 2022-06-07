Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Вайцеховская объяснила, почему Евгения Медведева проиграла Олимпиаду

Елена Вайцеховская объяснила, почему Евгения Медведева проиграла Олимпиаду
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, почему, по её мнению, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева завоевала серебро на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, проиграв Алине Загитовой.

«Я до сих пор считаю, что это была грандиозная стратегическая ошибка — не знаю, Жени Медведевой, мамы Жени Медведевой, федерации, не важно кого — с позиции Жени заявить её на чемпионат Европы. Именно там она проиграла Олимпиаду. Ей не надо было там выступать. Тогда эффект новизны, эффект ожидания и кучи всего, плюс шлейф старых заслуг могли сыграть в её пользу. После того, как она проиграла чемпионат Европы, у неё не осталось ни одного аргумента в свою пользу, почему она должна выиграть Олимпиаду.

Говорят, что там был такой микроскопический разрыв, и ещё неизвестно, кто мог бы выиграть. При чистом прокате Загитовой у неё не было ни одного шанса выиграть эту Олимпиаду. При всём том, что я болела за Женю, переживала за Женю чисто по-человечески. У меня всё разрывалось, когда я видела, как она катается, потому что у меня было такое ощущение, что она просто режет себя на льду в кровавые куски.

Почему тогда было такое драматическое противостояние? Потому что с одной стороны ты реально видишь изрезанную в кровь душу и человека, который ради этого отдал всё. А с другой стороны ты видишь девочку, которая вообще не понимает, что происходит, но которая выиграла», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Вторая часть эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 7 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.

Со льда на съёмку? Легко! Медведева, Загитова, Ягудин и другие фигуристы в кино Со льда на съёмку? Легко! Медведева, Загитова, Ягудин и другие фигуристы в кино
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022