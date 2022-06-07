Известный российский тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз сделал предложение своей девушке, корреспондентке «Первого канала» Ольге Паутовой.

31-летний Даниил Глейхенгауз ранее выступал в одиночном катании и в танцах на льду. С 2014 года он является постановщиком программ Центра спорта и образования «Самбо-70», работая в отделении фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России (2019).

Глейхенгауз поставил многие программы, в том числе короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал с тренерами Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской и Виктором Кудрявцевым.