Камила Валиева опубликовала милое видео с собачкой

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новое видео в социальных сетях. Спортсменка попозировала в нарядном платье с декоративной собачкой на руках.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира на Играх в Пекине (Китай). Получение же наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день награждения.

Ранее фигуристка опубликовала видео своего проката в возрасте 4 лет.