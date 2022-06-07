Камила Валиева дебютирует в шоу «Аленький цветочек» в июле

Стало известно расписание представлений ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться.
1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в иле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля. Всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз.
Весь август на лёд будет выходить олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
«Аленький цветочек стал первым ледовым шоу, в котором выступила приостановившая карьеру Загитова, теперь в проекте дебютирует Валиева.
- 7 июня 2022
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