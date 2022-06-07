Ренат Лайшев — о повышении возрастного ценза: это направлено против естественности природы

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о поэтапном увеличении возрастного ценза с 15 до 17 лет, которое принял сегодня конгресс ISU. Лайшев считает, что ценз, наоборот, надо было снижать.
«Понятное дело, что это направлено против нас и против естественности природы. Потому что идёт омоложение, и мы понимаем, что молодёжь сейчас другая. У них более совершенные физические данные, глупо идти против природы. Если спортсмен талантливый, то зачем вставлять ему палки в колёса?
Смысл спорта — в достижениях высокого результата. Наоборот, надо договариваться об уменьшении ценза! Наверняка же человечество в скором времени придёт к тому, что люди в 14 лет будут показывать такие же результаты, как 20-летние. Но мы уже увидели, что из себя представляет западный мир, и понимаем, зачем это делается. Так что ничего удивительного», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».
- 7 июня 2022
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