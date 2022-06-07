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Наталья Бестемьянова поддержала принятое ISU повышение возрастного ценза

Наталья Бестемьянова поддержала принятое ISU повышение возрастного ценза
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о поэтапном увеличении возрастного ценза с 15 до 17 лет, которое принял сегодня конгресс ISU.

«Есть пример Сони Самоделкиной. Если бы она была на полгода старше, она бы могла претендовать на попадание на Олимпиаду. Но разве это помешало ей развиваться? Она выступала на взрослых соревнованиях в России, но если бы была возможность участвовать в юниорском чемпионате мира — она бы поехала. Чем это может помешать? Ничем. Если человек нацелен на большие достижения — годом раньше или позже она придёт к результату. Мне это не кажется чем-то диким. Причём всё это постепенно. Дети будут готовиться к выходу в 17 лет, вот и всё», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-экспресс».

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