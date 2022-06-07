Вайцеховская ответила на вопрос о том, демонизируют ли Тутберидзе в мире фигурного катания

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказала мнение, что в мире фигурного катания демонизируют тренера Этери Тутберидзе, и объяснила почему.



«Согласна ли я, что в мире фигурного катания демонизируют Тутберидзе? Да. Но у меня такое ощущение, что ей это нравится. Она как-то мне сказала… Самое смешное, что я была первым журналистом, кто сделал с ней большое интервью, когда Юлия Липницкая в юниорах выиграла финал Гран-при в Квебеке. Она, когда мы с ней общались после этого, сказала, что не интересуется абсолютно ничем, что не относится к её работе. Вообще ничем. Не в плане книг, не в плане каких-то мероприятий, чего-то ещё. Только узконаправленный интерес, направленный на работу. Мне была очень интересна Этери как тренер, когда я увидела Юлю. Я очень хорошо помню моё первое предложение сделать интервью и совершенно испуганный взгляд, она сказала: «Какое интервью? Кто я такая, чтобы брать у меня интервью?» Это было. Поэтому я не рисовала себе демонических образов.

Не знаю, мне с ними (со спортсменами) всегда было проще общаться, потому что я никогда не смотрела на них как журналист. Я смотрю на них как человек, который прошёл всё то же самое. И пусть это было 40 лет назад, но это было всё то же самое: это были те же нагрузки, та же борьба с весом, когда ты стоишь на весах, падаешь в обморок, тебя подхватывают и уносят. Не знаю, я не могу назвать никакой спектр вещей, который мне бы был непонятен с этой точки зрения. Я думаю, и они это чувствуют. Поэтому разговаривают по-другому», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».