Вайцеховская: у меня волосы дыбом вставали, когда я читала интервью учениц Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о том, чем интересны могут быть интервью со спортсменами.

«Наверное, дело в том, что я смотрю на них (учениц Тутберидзе), допустим, кто мне интересен как собеседник. Мне очень интересна была бы сейчас и Трусова, и Щербакова. Валиева — не знаю. Просто, я же помню ТЩК (аббревиатура, которой болельщики называют Трусову, Щербакову и Косторную. — Прим. «Чемпионата»). Ты стоишь, смотришь на них и думаешь: а говорить-то с ними о чём? И когда я читала эти интервью, я думала, ладно, я не имею доступа к спортсменкам «Хрустального». Но это не мешает мне читать то, что пишут о них другие, другие интервью. У меня волосы дыбом вставали, когда я читала эти интервью, и думала: это к чему? Книжка Трусовой, это что, показать девочку, которая не очень двух слов связать может? Притом, что Саша — интересный человек, я с ней разговаривала после того, как она стала третьей в Стокгольме на чемпионате мира. Я там была, по-моему, единственной российской журналисткой. Мы с ней разговаривали после проката, и я поняла, что у Саши есть очень чётко какие-то свои позиции. Мне там, собственно, и стало интересно, когда я поняла, что она внутренне не ребёнок.

А вот когда эти маленькие девочки, я не считаю, что это правильно, но я рассказываю, как это у меня. Ну, хорошо, катается какая-то талантливая юниорка, не важно, какая фамилия. Она на данный момент никто. Если бы я работала в специализированном издании «Фигурное катание в Москве» или «Фигурное катание на планете Земля», да, наверное, я бы написала себе план на ближайших 12 выпусков, здесь бы у меня были юниоры, здесь бы у меня были заточщики коньков, здесь швеи… Кто она такая? Это надо страницу текста, чтобы объяснить читателю, почему ты берёшь у неё интервью и кто она такая. Если ты начнёшь объяснять её заслуги чисто с технической точки зрения, то наплевать на это подавляющему большинству читателей непрофильных. Получается, что этот человек, с какой стороны на него не взгляни, не представляет для тебя интереса. Потому что нет истории, нет каких-то ситуаций, которые бы запоминались. Как наш в «Спорт-экспрессе» футбольный обозреватель Костя Клещёв, у него была любимая фраза «Что он выиграл?» Когда речь шла о каком-то спортсмене, он обычно «А что он выиграл?». Эта фраза, издевательская немножко, на самом деле очень такая глубокая. Она определяет в очень большой степени интерес к тому, что делает журналист. Это самообман, что можно сделать интервью с маленькой девочкой, у тебя его прочитает 2000 человек где-нибудь в соцсети, но это самообман, что эта девочка интересна миру. Она интересна очень узкому сегменту, а любой узкий мир на самом деле уже, чем думают те, люди, которые внутри», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».