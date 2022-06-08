ISU вернул квалификацию в чемпионаты мира по фигурному катанию с сезона-2024/2025
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Международный союз конькобежцев (ISU) вновь вернул стадию квалификации в чемпионаты мира по фигурному катанию. Нововведение появится с сезона-2024/2025.
Чемпионат мира увеличится до восьми дней. Фигуристы в квалификационном раунде будут катать только произвольные программы до начала основных соревнований.
Число участников ЧМ будет увеличено до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 – в парах и до 40 – в танцах на льду.
В финальный раунд попадут 24 фигуриста в женском и мужском одиночном катании, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.
Напомним, ранее ISU отстранил российских спортсменов от чемпионата мира по фигурному катанию. Также это коснулось всех соревнований, который проводятся под эгидой организации.
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