ISU вернул квалификацию в чемпионаты мира по фигурному катанию с сезона-2024/2025

Международный союз конькобежцев (ISU) вновь вернул стадию квалификации в чемпионаты мира по фигурному катанию. Нововведение появится с сезона-2024/2025.

Чемпионат мира увеличится до восьми дней. Фигуристы в квалификационном раунде будут катать только произвольные программы до начала основных соревнований.



Число участников ЧМ будет увеличено до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 – в парах и до 40 – в танцах на льду.

В финальный раунд попадут 24 фигуриста в женском и мужском одиночном катании, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.

Напомним, ранее ISU отстранил российских спортсменов от чемпионата мира по фигурному катанию. Также это коснулось всех соревнований, который проводятся под эгидой организации.

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