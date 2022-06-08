ISU отказался разделять судей на две категории в фигурном катании
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Международный союз конькобежцев (ISU) отложил предложение о разделении судейских бригад в фигурном катании на конгрессе в Пхукете (Таиланд).
Согласно инициативе делегации Нидерландов, первая часть судейской бригады могла бы оценивать техническую составляющую программ, а вторая — компоненты, в число которых на сегодняшний день входят мастерство скольжения, связки между элементами, качество исполнения, композиция программы и интерпретация музыки. ISU отложил обсуждение разделения судейских бригад до следующего конгресса.
Напомним, ранее ISU продлил отстранение российских фигуристов от международных соревнований, а также объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.
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