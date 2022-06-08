Тренер по лёгкой атлетике оценил риск травмы Трусовой в прыжках в длину и дал ей совет

Российский тренер по лёгкой атлетике Евгений Тер-Аванесов высказал мнение, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова рискует получить травму во время выступления на соревнованиях в прыжках в длину. Трусова выступит в этой дисциплине на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Риск травмы? Он есть всегда, когда занимаешься не своим делом. Мышцы натренированы на одну работу, а здесь придётся делать другую.

Конечно, неожиданно, что она решила попробовать себя именно в прыжках в длину. Всё-таки в этой дисциплине рост имеет значение, у нас девочки под два метра, а Трусова маленькая и хрупкая», — цитирует тренера «РИА Новости Спорт».

Также Тер-Аванесов дал совет Трусовой.

«Специфика мышечной работы другая. Нужно максимально быстро бежать, быстро ставить ногу, чтобы не потерять скорость». — добавил он.

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