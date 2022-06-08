Ева Уварова: когда узнала про кошмарную ситуацию с Камилой Валиевой, я была вся поникшая

Мастер спорта по художественной гимнастике, известная танцовщица Ева Уварова рассказала, как восприняла ситуацию с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Напомним, в ходе Игр выяснилось, что допинг-тест Валиевой, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она заняла четвёртое место.

«Те три дня были для меня чем-то страшным и ужасным. Когда я узнала про кошмарную ситуацию, которая произошла с Камилой, я была вся поникшая, думала: «Если мне сейчас плохо, то каково же ей?» Не представляю, что она чувствовала, когда её обвиняли в том, в чём она априори не виновата.

Поэтому я, конечно, очень сильно расстроилась. Но я рада тому, что Камила — очень стойкая и сильная, что она пережила эту ситуацию. Она молодец, и сейчас у неё всё хорошо», — цитирует Уварову «Газета.ру».

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