Ева Уварова ответила на критику фанатов за слова об отношениях Трусовой и Кондратюка

Мастер спорта по художественной гимнастике, известная танцовщица Ева Уварова ответила на критику болельщиков, которые остались недовольны тем, что она фактически подтвердила факт отношений серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и олимпийского чемпиона 2022 года в командных соревнованиях Марка Кондратюка, когда об этом ещё не было известно.

«Не понимаю, когда люди говорят что-то и считают, что для них это позволительно, а для других людей — непозволительно. Я не поддерживаю двойные стандарты, во-первых; а во-вторых, не понимаю, почему когда ты говоришь очевидную вещь, то для всех это становится какой-то сенсацией.

Людей очень долго «шипперили», очень много видео снимали. Это, конечно же, не оставалось не замеченным с их стороны. Поэтому это совершенно нормально, и ничего плохого в этом я не вижу.

Здесь как раз интересная ситуация: я написала два слова. И что раздувают люди? Вот такое вот собрание сочинений на уровне творчества Льва Николаевича Толстого. И они всё это так расписывают, что мне становится немного не по себе, потому что я не понимаю всего того ажиотажа, что вызвали два моих слова.

Когда сами фанаты говорят на эту тему — это ок. А когда я просто ответила одному человеку, который следил за мной и состоял в моём чате, сразу прилетели какие-то другие люди и начали учить меня жить», — цитирует Уварову «Газета.ру».

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