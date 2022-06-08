«Что может быть лучше?» Елизавета Нугуманова опубликовала яркие фото на яхте в Дубае

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала серию ярких фотографий с отдыха в Дубае.
«Яхта. Дубай. Что может быть лучше?» – написала спортсменка в социальных сетях.
Фото: из личного архива Елизаветы Нугумановой
Фото: из личного архива Елизаветы Нугумановой
Фото: из личного архива Елизаветы Нугумановой
19-летняя Нугуманова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына, рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связали с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. В СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию проводить расследование ситуации отказались.
Позже президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что в организации создадут комиссию по этике.
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