«Что может быть лучше?» Елизавета Нугуманова опубликовала яркие фото на яхте в Дубае

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала серию ярких фотографий с отдыха в Дубае.

«Яхта. Дубай. Что может быть лучше?» – написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Елизаветы Нугумановой

Фото: из личного архива Елизаветы Нугумановой

Фото: из личного архива Елизаветы Нугумановой

19-летняя Нугуманова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына, рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связали с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. В СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию проводить расследование ситуации отказались.

Позже президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что в организации создадут комиссию по этике.