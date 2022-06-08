Евгения Медведева выступила с заявлением по продлению отстранения российских фигуристов

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от международных турниров.

«Последние сутки СМИ и спикеры активно обсуждали поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Это было ожидаемо от ISU. Но главная новость померкла на фоне бесконечных обсуждений возрастного ценза.

Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований. Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление. А также лишили Уимблдон рейтинговых очков за их отказ принимать спортсменов из России и Беларуси. Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен и со стороны Международного союза конькобежцев. Но чуда не случилось.

Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т. д. Это давление на наших спортсменов. Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами: «Каково предавать Родину?» Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было.

Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого. Всё, что нам сейчас остаётся, — это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранён от международных стартов, и бороться за право вернуть их туда. Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке: