Источник: ISU неверно посчитал голоса против поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ошибку при подсчёте итогов голосования по вопросу поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Об этом сообщает «Матч ТВ».
На табло после голосования были показаны следующие данные: 100 из 118 присутствовавших на конгрессе делегатов проголосовали за, ещё 16 выступили против, двое воздержались. Однако позднее ISU издал документ, в котором значатся иные цифры. Согласно нему против ценза выступили лишь 11 делегатов. Несмотря на это, общие итоги голосования остаются прежними: подавляющее большинство делегатов действительно проголосовало за увеличение возраста выхода во взрослые до 17 лет.
Напомним, в настоящее время возрастной ценз во взрослых турнирах под эгидой ISU составляет 15 лет. Конгресс ISU постановил, что в сезоне-2022/2023 планка останется на прежнем уровне, в сезоне-2023/2024 поднимется до 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 ценз составит 17 лет.
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