Александра Трусова объяснила, зачем решила выступить в прыжках в длину

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему приняла решение выступить в прыжках длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
По словам Трусовой, ей давно этого хотелось. Спортсменка, которая выступит завтра, 9 июня, добавила, что ей всегда интересно пробовать новое.
«Уже завтра я приму участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Всё это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно. Поэтому приходите в «Лужники» на Неделю лёгкой атлетики – поддержать меня и других прекрасных спортсменов», — цитирует Александру «РИА Новости Спорт».
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