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«5 часов до шоу». Алёна Косторная показала свежие фото со своей собакой

«5 часов до шоу». Алёна Косторная показала свежие фото со своей собакой
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная выложила свежие фотографии в своих соцсетях. На снимках спортсменка изображена со своей собакой. Сегодня, 8 июня, Алёна выступит на шоу в Рязани.

«5 часов до шоу», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива алёны косторной

Фото: из личного архива алёны косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

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