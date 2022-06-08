Привалова — о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике: будет интересно посмотреть

Олимпийская чемпионка, а ныне исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала новость о выступлении фигуристки Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«В деле я ещё Александру не видела, будет интересно посмотреть, пообщаться с ней и с её тренером. Что касается мастер-класса – за одну тренировку чему-то серьёзно научить, конечно, невозможно. Разве что помочь с нюансами – например, с разбегом, чтобы она попала на планку. А загружать человека за эти полчаса какими-то техническими вещами бесполезно и даже вредно.

Сложно сказать, поможет ли в прыжках в длину её способность прыгать на льду. Всё-таки в фигурном катании спортсмены сначала набирают скорость, а потом готовятся и исполняют сам прыжок. А у нас прыжок в длину спортсмены осуществляют после разбега, не гася скорость, замедлить разбег и оттолкнуться не получится. Но, может быть, Саша с этим и справится, потому что в фигурном катании работает большое количество хороших специалистов по ОФП из лёгкой атлетики. Летом же фигуристы много занимаются тренировками на стадионе, возможно, и прыжками в длину. Так что, может быть, и учить её окажется нечему, а у неё нужно будет чему-то поучиться», – приводит слова Приваловой «РИА Новости Спорт».