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Самоделкина поблагодарила бывшего тренера Давыдова за работу с ней

Самоделкина поблагодарила бывшего тренера Давыдова за работу с ней
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Российская фигуристка Софья Самоделкина поблагодарила своего бывшего тренера Сергея Давыдова, от которого в межсезонье перешла в группу Светланы Соколовской.

«Хотела бы поблагодарить Сергея Дмитриевича Давыдова и его команду за те годы, которые мы провели вместе. Я всегда буду ценить тот опыт, который мне дали. С уважением, Софья Самоделкина», — написала Самоделкина в соцсетях.

Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем.

Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным.

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