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Фигурист Андрей Лазукин рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру

Фигурист Андрей Лазукин рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру
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Победитель финала Кубка России — 2019, бронзовый призёр турнира серии «челленджер» Lombardia Trophy 2018 и командного чемпионата мира – 2019 российский фигурист Андрей Лазукин рассказал, почему в сезоне-2021/2022 ему не удалось по-настоящему вернуться после травмы.

«Если говорить о моём прошлом сезоне, то он был первым после долгого перерыва из-за травмы, и, честно говоря, всё сразу пошло наперекосяк. Сначала прогадали с первым стартом – не нужно было ехать на первый этап Кубка России. Лучше было бы выступить на соревнованиях в Санкт-Петербурге, потому что я приехал в Сызрань и понял, что абсолютно забыл, как выступать, как себя настраивать, все ощущения. Два года всё-таки большой перерыв. Да и в начале сезона физическая форма не оптимальна. А состав на соревнования приехал достаточно серьёзный. В итоге я занял 7-е место. Затем, на втором этапе, стал вторым. Не отобрался на чемпионат России. И сезон для меня фактически закончился уже на этой отметке…

После Нового года планировал стартовать в финале Кубка России, но за две недели до соревнований заболел коронавирусом. Провалялся дней 10, но всё-таки подготовился, решили ехать. А когда откатал короткую программу, понял, что произвольную не вытяну, и снялся. Я терпеливый человек, через многое прошёл, но в этот раз не стал рисковать, чтобы не было хуже. Последствия болезни ещё долго давали о себе знать. Вроде и болезнь перенёс не так тяжело, но потом ещё несколько недель всё тело ломило, и температура к вечеру поднималась до 37…

То, что в следующем сезоне не будет международных стартов, грустно и печально. Конечно, это поубавило мою мотивацию, потому что всем спортсменам хочется выступать не только внутри страны, но и на международных стартах, иметь шанс отобраться на крупные турниры. Но других вариантов пока нет.

В межсезонье мысли были разные. Некоторые вещи и смущали, и останавливали, но я всё-таки решил продолжать. Что мотивирует идти дальше? Нереализованность. Верю, что способен на большее. Мне нравится кататься, нравится фигурное катание, хотя есть много «но» – травм, проблем с финансами и так далее. Но, чтобы поставить точку, мне нужно самому понять, что сделал всё, что мог, и тогда спокойно сказать: до свидания.

После травмы я прошёл достаточно долгий путь, восстановил все четверные, уже катал на тренировках программы неплохо, набрал форму, на мой взгляд, даже прибавил. Просто не всё просчитали до конца, поэтому и сезон не получился», — приводит слова Лазукина пресс-служба ФФККР.

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