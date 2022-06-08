«Не нужно было ничего друг другу объяснять». Алёшин — о причинах распада пары со Скопцовой

Бронзовый призёр чемпионата России — 2021, чемпион мира среди юниоров — 2018 Кирилл Алёшин, выступавший в танцевальном дуэте с Анастасией Скопцовой, рассказал, почему вместе с партнёршей решил завершить спортивную карьеру.
Оказалось, что после чемпионата России – 2022 Алёшин перенёс коронавирус и не успевал подготовиться к финалу Кубка России.
«Получалось, я надолго выпал из тренировочного процесса. Уже нужно было ставить новые программы на следующий сезон и так далее. Настя тоже не каталась. Словом, мы параллельно переключились на другую работу. Тренеры, конечно, постоянно спрашивали: когда собираемся возвращаться? Чтобы поставить все точки над «i», мы с Настей приехали на каток, поговорили все вместе и все друг друга поняли.
С Настей нам не нужно было ничего друг другу объяснять. Столько лет вместе, уже научились понимать без слов. Все эти годы спортивной карьеры нам было круто, классно. Остались только хорошие впечатления и эмоции. Я всех лично поблагодарил, но хотел бы ещё раз сказать всем огромное спасибо за наш пройденный спортивный путь. Всё это останется со мной навсегда.
Да, в юниорах мы реализовали себя по максимуму. На взрослом уровне удалось далеко не всё показать. Что помешало? На самом деле нас постоянно преследовали то травмы, то болезни. У меня — то плечо, то нога, то голеностоп. Много было всего разного. Но это уже в прошлом. Я ни о чём не жалею», — приводит слова Алёшина пресс-служба ФФККР.
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