«Всё сложилось как пазл». Алёшин — о переходе на тренерскую работу в группу Мишина

Бронзовый призёр чемпионата России — 2021 Кирилл Алёшин, выступавший в танцевальном дуэте с Анастасией Скопцовой, рассказал, как стал тренером по скольжению в группе Алексея Мишина.

После чемпионата России – 2022 Алёшин перенёс коронавирус, из-за чего досрочно завершил сезон.

«Чтобы как-то двигаться, стал потихоньку выходить на лёд к Елене Соколовой. Помогал и как-то неожиданно для себя оказался в группе Алексея Николаевича Мишина. Меня попросили поработать с ребятами. Алексей Николаевич давно подыскивал тренера по скольжению, и всё сложилось как пазл. После первых тренировок я пришёл к тому, что мне это нравится и, может быть, пора перевернуть страницу.

С середины апреля переключился на тренерскую работу. Алексей Николаевич с ребятами уехали на сбор в Армению. Туда же вскоре улетела Елена Соколова ставить танцорам программы, и практически весь май я заменял её, так что вплотную с группой Мишина стал работать на сборе в Кисловодске. Не всё так легко. Одно дело кататься самому, другое — работать со спортсменами, тем более с теми, с кем ещё недавно выступал на соревнованиях. Так что, честно скажу, я не вполне ещё освоился, только учусь. Подмечаю какие-то вещи у Татьяны Николаевны Прокофьевой, у Алексея Николаевича, а этот человек – кладезь знаний.

Официально я являюсь тренером по скольжению. В мои функции входит – занятия скольжением, шаги, связки… Сейчас на сборе разбираем дорожки, новые правила. Танцы и одиночное катание – разные виды, поэтому мне предстоит постоянно свои знания пополнять.

Работаю я только с фигуристами старшей группы Мишина. Тренировки заканчиваются в четыре, а в 7-8 начинается моя работа с танцорами. Нет, это не тяжело. Главное – всё чётко распланировать и перестроиться. Как спортсмен ты больше работаешь, меньше говоришь. А тут наоборот: больше надо объяснять. Но мне это нравится. На протяжении спортивной карьеры я уже пробовал немного тренировать. Помогал ребятам в нашей группе, так что представлял себя в этой роли. Не зря же я в институт физкультуры пошёл и выучился на тренера. У меня изначально это было в планах», — приводит слова Алёшина пресс-служба ФФККР.