Елизавета Туктамышева высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 25-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о поэтапном повышении возрастного ценза с 15 до 17 лет.

«Думаю, уже многие слышали новость о повышении минимального возраста фигуристок для выступления на взрослых соревнованиях. Что могу сказать: я была и на месте тех, кто побеждал в юном возрасте, и сейчас на месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают сложный контент с самого детства и чувствуют себя в нём очень уверенно. Для меня такая конкуренция тоже послужила мотивацией не останавливать своё развитие и продолжать пробовать новое.

Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья, но кажется, что теперь и юниорские соревнования выйдут на новый, ещё более сложный уровень. Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу спортсменам», – написала Туктамышева в соцсетях.