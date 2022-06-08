Ирина Винер-Усманова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о решении конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет, начиная с сезона-2023/2024.
«Это они сделали именно для того, чтобы фигуристки не выучили то, что могут маленькие дети. Может ли это коснуться художественной гимнастики? Волков бояться — в лес не ходить. Мы всё равно будем делать наши программы, они их будут до 17 лет гонять, и всё у них будет в порядке в 17 лет. Думаю, что и в фигурном катании будет то же самое. Они всё ищут какие-то моменты, чтобы мы что-то не смогли. Бесполезно», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».
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