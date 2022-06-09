«Какая разница, что там ISU будет опротестовывать». Лайшев — о деле Валиевой

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев жёстко отреагировал на намерение Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой.

«Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение. Козлы они все! Как были, так и остались. Но главное, что на Олимпиаде мы сумели снять ограничения с Камилы Валиевой. Какая разница, что там ISU будет опротестовывать. На сегодняшний день нет никого главнее России. Как мы решили, так и будет. Это закон для всех. Может, это и нехорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального Олимпийского комитета России. Пусть отстанут от наших спортсменов, они нам не судьи. Это мнение одного из любителей фигурного катания и зовут его Ренат Лайшев. Так и напишите», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».