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Количество компонентов в фигурном катании сократили с пяти до трёх

Количество компонентов в фигурном катании сократили с пяти до трёх
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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) объявил о сокращении количества компонентов в фигурном катании с пяти до трёх. Соответствующее решение было принято на заседании организации в Пхукете (Таиланд).

До реформы в так называемую вторую оценку входили следующие компоненты: «владение коньком» («навыки скольжения»), «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки». После реформы останутся три компонента: «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация», который включит в себя элементы прежних компонентов «перформанс» и «интерпретация музыки».

Ранее ISU объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

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