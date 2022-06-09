Алексей Ягудин высказался о предстоящем дебюте Александры Трусовой в лёгкой атлетике

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Трусова выступит в прыжках в длину сегодня, 9 июня.

«Наши национальные таланты многогранны, возможности человека безграничны. Что уж говорить о Саше Трусовой, Русской Ракете, королеве прыжков, которая раз за разом штурмует новые горизонты.

Её участие как минимум поднимет рейтинг фестиваля. Фигурное катание находится в топе, к Трусовой приковано огромное внимание. Почему бы и нет? С большим интересом буду следить за её успехами в секторе в рамках Недели лёгкой атлетики», — приводит слова Ягудина ТАСС.

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