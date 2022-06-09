Александра Трусова в один день выступит в лёгкой атлетике и на шоу Плющенко
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова сегодня, 9 июня, примет участие сразу в двух мероприятиях.
В первой половине дня Трусова выступит в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Начало турнира — в 11:00 мск. Вечером спортсменка примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Также в шоу выступят Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и другие победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Новость по темеАлексей Ягудин высказался о предстоящем дебюте Александры Трусовой в лёгкой атлетике
Также посмотрите видео, как олимпийская чемпионка Камила Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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