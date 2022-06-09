Фигуристкам разрешили не использовать юбки в танцах на льду

Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из официальных правил фигурного катания фразу, обязывавшую танцовщиц на льду выступать на соревнованиях в юбке. Соответствующее решение было принято сегодня, 9 июня, на конгрессе организации в Пхукете, сообщает ТАСС.

При этом в правилах оставили упоминание о том, что на чемпионатах мира, крупных международных соревнованиях и Олимпийских играх костюмы спортсменов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины.

Также конгресс ISU объявил о сокращении количества компонентов в фигурном катании с пяти до трёх.

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