Фигуристкам разрешили не использовать юбки в танцах на льду
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Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из официальных правил фигурного катания фразу, обязывавшую танцовщиц на льду выступать на соревнованиях в юбке. Соответствующее решение было принято сегодня, 9 июня, на конгрессе организации в Пхукете, сообщает ТАСС.
При этом в правилах оставили упоминание о том, что на чемпионатах мира, крупных международных соревнованиях и Олимпийских играх костюмы спортсменов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины.
Также конгресс ISU объявил о сокращении количества компонентов в фигурном катании с пяти до трёх.
Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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