Трусова объяснила, почему приняла участие в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, объяснила своё решение. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.
«Прыгать на четыре метра сложнее, чем прыгать четверной лутц. Хотела попробовать, мне было интересно что-то новое. Я благодарна за эту возможность.
Не знаю как, но получилось не заступать. Мне показали, как делать. Вначале я заступала. По-моему, два раза. Потом прыгала от начала, заступала два раза — и потом получилось», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Трусова, Кондратюк и Квителашвили исполняют прыжок в Дубае:
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