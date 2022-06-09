Александра Трусова: иногда играю в хоккей, а боксом занималась дома у Плющенко

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, рассказала, какие ещё виды спорта ей по душе. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

«Очень приятно, рада, что везде такая поддержка. Мне было интересно прыгнуть, я попробовала.

Другие виды спорта? В хоккей со своей семьёй играю. У меня два брата и папа, я с ними иногда играю. В футбол тоже бывает, потому что у меня большая часть мужчины. Бокс я пробовала, когда была у Евгения Плющенко. Когда к нему приходила домой, я пробовала. Танцы? Все видели. В хоккее на воротах не стою», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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