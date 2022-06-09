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Александра Трусова заняла последнее место в юниорском турнире по прыжкам в длину в Москве

Александра Трусова заняла последнее место в юниорском турнире по прыжкам в длину в Москве
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, заняла последнее место. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

Победу с результатом 6,09 м одержала Светлана Антошина из Брянска.

Результаты юниорского турнира на Неделе лёгкой атлетики (девушки):
1. Светлана Антошина (Брянск) — 6,09 м.
2. Анастасия Кукушкина (Саратов) — 6,09.
3. Виолетта Разбейко (Краснодар) — 5,88.
4. Виктория Кожокар (Москва) — 5,48.
5. Влада Михеева (Иваново) — 5,41.
6. Александра Трусова (Москва) — 4,10.

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